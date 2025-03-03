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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'te Sacha Boey kararı - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'te Sacha Boey kararı

        Bayern Münih, yaz transfer döneminde sakatlıklarla boğuşan Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:45
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        Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
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        Alman devi Bayern Münih, beklentilerin uzağında kalan Fransız oyuncu Sacha Boey'le yollarını ayırabilir.

        Sky'da yer alan habere göre, Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamadı ve düzenli 11 oyuncu olamadı.

        BAYERN'DEN BOEY KARARI

        Bayern Münih, bu nedenlerle Sacha Boey ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Alman ekibi, yaz transfer döneminde Boey için gelecek tekliflerin kulüp adına uygun olması durumunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak.

        BAYERN MÜNİH'TEKİ SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

        Bayern Münih'e transferinden bu yana 13 maçta süre bulan 24 yaşındaki Sacha Boey, 1 asist yaptı.

        Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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