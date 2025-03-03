Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!

Alman devi Bayern Münih, beklentilerin uzağında kalan Fransız oyuncu Sacha Boey'le yollarını ayırabilir.

Sky'da yer alan habere göre, Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamadı ve düzenli 11 oyuncu olamadı.