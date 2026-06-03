BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Namık, Sadık ve Adem isimli üç esnafın hikâyesini anlatıyor. Hayatlarının zorlu bir döneminden geçen bu üç adamın yolları İstanbul'da düzenlenen bir bayi toplantısında kesişir. Başlangıçta sıradan bir iş organizasyonu gibi görünen toplantı, beklenmedik gelişmeler nedeniyle bambaşka bir maceraya dönüşür.

Yaşanan olayların ardından kendilerini karmaşık ve çılgın bir planın içinde bulan üçlü, hem işlerini hem de hayatlarını kurtarabilmek için birlikte hareket etmek zorunda kalır. Komedi ve macera unsurlarını bir araya getiren film, dostluk ve dayanışma temasını mizahi bir dille işliyor.