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        Haberler Bilgi Magazin Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı ne zaman, nerede çekildi?

        Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Bayi Toplantısı filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. 2020 yılında vizyona giren komedi filmi, Anadolu'nun farklı şehirlerinden İstanbul'daki bayi toplantısına katılan üç esnafın başından geçen sıra dışı olayları konu alıyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı yapım, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncuları...

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        Türk sinemasının sevilen komedi yapımları arasında yer alan Bayi Toplantısı, eğlenceli hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu film, üç küçük esnafın İstanbul'da katıldıkları bayi toplantısında kendilerini beklenmedik olayların içinde bulmasını konu ediniyor. Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

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        BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Bayi Toplantısı, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Namık, Sadık ve Adem isimli üç esnafın hikâyesini anlatıyor. Hayatlarının zorlu bir döneminden geçen bu üç adamın yolları İstanbul'da düzenlenen bir bayi toplantısında kesişir. Başlangıçta sıradan bir iş organizasyonu gibi görünen toplantı, beklenmedik gelişmeler nedeniyle bambaşka bir maceraya dönüşür.

        Yaşanan olayların ardından kendilerini karmaşık ve çılgın bir planın içinde bulan üçlü, hem işlerini hem de hayatlarını kurtarabilmek için birlikte hareket etmek zorunda kalır. Komedi ve macera unsurlarını bir araya getiren film, dostluk ve dayanışma temasını mizahi bir dille işliyor.

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        BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

        İbrahim Büyükak (Namık)

        Onur Buldu (Sadık)

        Doğu Demirkol (Adem)

        Büşra Pekin (Övgü)

        Safa Sarı

        Deniz Hamzaoğlu

        Müfit Kayacan

        Rıza Akın

        Hakan Salınmış

        Zeyno Eracar

        Gamze Karaduman

        Sacide Taşaner

        Tuğçe Karabayır

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        BAYİ TOPLANTISI NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, bir kısmı ise Konya'da gerçekleşti.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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