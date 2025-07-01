Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Piaggio Aerospace markası altında faaliyet gösteren ve olağanüstü yönetim altında olan iki şirket; Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation'ın şirket varlıklarının Türk şirketi Baykar'a kesin olarak devredilmesini onaylayan operasyonu İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı huzurunda tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Anlaşma kapsamında Baykar, Villanova d’Albenga ve Cenova'daki mevcut istihdam seviyelerini korumayı taahhüt etmekte, üretim faaliyetlerindeki genişlemeyle orantılı olarak çalışan sayısının artırılması planlanmaktadır." denildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu satın almanın, İtalya ve Türkiye arasındaki daha geniş bir sanayi işbirliği kapsamında olduğu belirtilerek, "Baykar ve Leonardo arasında insansız hava araçlarının (İHA) ortak geliştirilmesi için bir ortak girişim kurulmasını da içermektedir. Bu çerçevede Baykar, Piaggio Aerospace için iddialı bir sanayi planı sunmuş ve şirketin istikrarını sağlamak ve büyütmek için gerekli stratejik yatırımları yapacaktır." ifadesi kullanıldı.