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        Haberler Ekonomi Teknoloji Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı - Teknoloji Haberleri

        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı

        İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen havacılık firması Baykar'ın, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in satın alma sürecinin imzaların tamamlanmasıyla sonuçlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 00:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 01:06
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        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
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        İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Piaggio Aerospace markası altında faaliyet gösteren ve olağanüstü yönetim altında olan iki şirket; Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation'ın şirket varlıklarının Türk şirketi Baykar'a kesin olarak devredilmesini onaylayan operasyonu İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı huzurunda tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Anlaşma kapsamında Baykar, Villanova d’Albenga ve Cenova'daki mevcut istihdam seviyelerini korumayı taahhüt etmekte, üretim faaliyetlerindeki genişlemeyle orantılı olarak çalışan sayısının artırılması planlanmaktadır." denildi.

        Bakanlık açıklamasında, söz konusu satın almanın, İtalya ve Türkiye arasındaki daha geniş bir sanayi işbirliği kapsamında olduğu belirtilerek, "Baykar ve Leonardo arasında insansız hava araçlarının (İHA) ortak geliştirilmesi için bir ortak girişim kurulmasını da içermektedir. Bu çerçevede Baykar, Piaggio Aerospace için iddialı bir sanayi planı sunmuş ve şirketin istikrarını sağlamak ve büyütmek için gerekli stratejik yatırımları yapacaktır." ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada, görüşlerine yer verilen İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolf Urso, bu devir işlemini "stratejik operasyon" olarak tanımladı.

        PİAGGİO VE BAYKAR'DAN SOSYAL MEDYADA KARŞILIKLI PAYLAŞIMLAR

        Bakanlık açıklamasından sonra da Piaggio Aerospace’in X hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, "Piaggio Aerospace’in, dünyanın en büyük S/İHA üreticisi BAYKAR ailesine katıldığını gururla duyururuz! Gelecek göklerde!" ifadeleri kullanıldı.

        Baykar’ın X hesabından Türkçe ve İtalyanca olarak Piaggio’nun bu paylaşımına karşılık, "Baykar ailesine hoş geldin Piaggio Aerospace! Havacılığın geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Gururluyuz." paylaşımı yapıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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