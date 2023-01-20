AA

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şirketin 3 bin 500 çalışanı, 27 yaş ortalamasıyla daima genç ve dinamik olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı şirketlerden 20 yıldan bu yana bir kişi dahi istihdam etmemiştir. Her yıl 1200 üniversiteli stajyer alımı yapıp gençleri yetiştiriyoruz. Baykar, prensibi ve etik değerleri gereği dünyada pek örneği olmayan bir şekilde halihazırda çalışan bir kişiyi, çalıştığı kurum veya firmadan izin almadan hiçbir şekilde işe almamaktadır."

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine, kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için…" ifadeleri ile Baykar'ın açıklamasına yer verdi.