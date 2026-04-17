        Baykuş ile çiftçinin 20 yıllık dostluğu

        Baykuş ile çiftçinin 20 yıllık dostluğu

        Ordu'da yaşayan Atilla Karakaya'nın serendisi (ambar), yaklaşık 20 yıldır yumurta bırakıp yavrularını büyüten baykuşa yuva oldu. Baykuşlarla yakından ilgilenen Karakaya bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini aktardı

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:17 Güncelleme:
        20 yıldır aynı yere yuva yapıyorlar

        Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Atilla Karakaya’nın serendisine yıllar önce gelen bir baykuşun bıraktığı yumurtalar, zamanla düzenli bir yaşam döngüsüne dönüştü. Karakaya, durumu fark ettikten sonra yavrular için serendiye boş arı peteği yerleştirerek yuva hazırladı.

        Karakaya, o günden bu yana baykuşların her yıl mart ayında aynı yere gelerek yumurta bıraktığını, yavruların büyüdükten sonra bölgeden ayrıldığını söyledi.

        Hayvanlara sevgi beslediğini dile getiren Karakaya, baykuşların yaşam alanını koruduğunu belirterek, "Bu hayvanın yuvasını bozmadım, hatta onlar için serendiyi kaldırmadım. Her yıl gelip yuva yaptıkları için düzenlerini bozmadım. Bu 20 yılda doğaya çok sayıda yavru baykuş kazandırıldı. Geçen yıl 2 yumurtadan 1 yavru çıktı. Bu yıl ise 4 yumurtadan 3 yavru çıktı" dedi.

        Bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini anlatan Karakaya, her yıl farklı isimler koyduğunu ifade etti.

        Baykuşların bir süre sonra bölgeden ayrıldığını belirten Karakaya, "Buradan gidiyorlar ama nereye gittiklerini bilmiyorum. Kendi aralarında mıntıka kavgası da oluyor. Sonrasında başka yerlere gidip yuva yapıyorlar. Doğada dengeyi sağlıyorlar. 'Uğursuz' diyenler var ama benim kapımda her gece ötüyorlar, çok şükür uğursuzluk yok" diye konuştu.

