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        Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı

        Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:16
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        KIZILELMA'dan başarılı uçuş testi
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        Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takviminde yer alan Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti.

        Baykardan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar KIZILELMA'nın test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor.

        Baykarın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, dün gerçekleştirilen Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti.

        Tekirdağın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezinden havalanan Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini de başarılı bir şekilde tamamladı.

        Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı.

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        Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.

        REKOR SÜREDE UÇTU

        Baykarın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021de başladı. 14 Kasım 2022de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezine intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

        Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti.

        Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

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        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83ünü ihracattan elde etti.

        2023te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiyede tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

        Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

        2023te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiyeyi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

        Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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