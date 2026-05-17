Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR bayram ikramiyesi kaç TL ödenecek?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilere yapılacak bayram ikramiyesiyle ilgili son gelişmeler yakından izleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında gelir elde eden milyonlarca kişi, ikramiye tutarının ne kadar olacağını ve ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Bu süreçte gözler, ödeme takvimine dair net bilgilerin paylaşılması için SGK'dan gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Kurban Bayramı yaklaşırken kala emekli ikramiyelerine dair beklenen detaylar netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayramda ödenecek ikramiyenin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından dikkatler ödeme takvimine çevrildi. Arife gününün 26 Mayıs Salı’ya denk gelmesi nedeniyle, ikramiyelerin bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. Bu doğrultuda "2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihlerde ödenecek, kimler bayram ikramiyesi alabilecek?" sorularının cevabı haberimizde...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde ek bir artış yapılmasının gündemde olmadığını belirtti. Işıkhan, Ramazan Bayramı’nda ödenen tutarın Kurban Bayramı için de geçerli olacağını ifade etti.
Bu kapsamda emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
4A SSK EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar kendi maaş ödeme günlerinde ödeme alacak.
Ödeme günü 23 ve 24 olanlar 21 Mayıs'ta,
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 22 Mayıs 2026 tarihinde ikramiyelerini alacak.
4B BAĞKUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 21 Mayıs'ta,
Ödeme günü 27 ve 28 olanlar 22 Mayıs 2026 tarihinde ikramiyelerini alacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan kişilere ödenmektedir.
Bununla birlikte sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri alan vatandaşlar da bu haktan yararlanabilmektedir.
Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör olaylarından etkilenen siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamı içerisinde yer almaktadır.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi