Emekli bayram ikramiyesi zammı iptal mi oldu, son durum nedir?
Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyelere zam yapılacağı yönündeki beklentiler gündemdeki yerini korurken, Abdullah Güler konuyla ilgili açıklama yaptı. Güler, bütçe dengeleri ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl emekli bayram ikramiyesinde artışın gündemde olmadığını ifade etti. Açıklamanın ardından "Emekli bayram ikramiyesine zam iptal mi edildi?" sorusu yeniden gündeme geldi. İşte, emekli bayram ikramiyesinde son durum
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI İPTAL Mİ EDİLDİ?
ABD-İsrail-İran saldırıları başlamadan önce bu sene Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilecek ikramiye tutarına yönelik artışın hedeflendiği biliniyordu.
Geçen sene 4 bin TL olarak verilen ikramiyelerin bu sene, 5 bin TL, 5 bin 500 TL veya 6 bin TL olma ihtimali masaya yatırılmıştı.
Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerine zam gelmeyeceğini, savaş riski nedeniyle doğalgaz fiyalarında ve tedarik zincirinde zorluklar yaşandığını açıkladı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMINDA SON DURUM NEDİR?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de açıklama yaptı.
Emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.