EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI İPTAL Mİ EDİLDİ?

ABD-İsrail-İran saldırıları başlamadan önce bu sene Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilecek ikramiye tutarına yönelik artışın hedeflendiği biliniyordu.

Geçen sene 4 bin TL olarak verilen ikramiyelerin bu sene, 5 bin TL, 5 bin 500 TL veya 6 bin TL olma ihtimali masaya yatırılmıştı.

Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerine zam gelmeyeceğini, savaş riski nedeniyle doğalgaz fiyalarında ve tedarik zincirinde zorluklar yaşandığını açıkladı.