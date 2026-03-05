Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Bayram ikramiyesi zammı iptal mi oldu? Emekli bayram ikramiyesine zam gelmeyecek mi, artmayacak mı, zam geri mi çekildi, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        Emekli bayram ikramiyesi zammı iptal mi oldu, son durum nedir?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyelere zam yapılacağı yönündeki beklentiler gündemdeki yerini korurken, Abdullah Güler konuyla ilgili açıklama yaptı. Güler, bütçe dengeleri ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl emekli bayram ikramiyesinde artışın gündemde olmadığını ifade etti. Açıklamanın ardından "Emekli bayram ikramiyesine zam iptal mi edildi?" sorusu yeniden gündeme geldi. İşte, emekli bayram ikramiyesinde son durum

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 11:07
        1

        Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, gözler bir kez daha bayram ikramiyesine döndü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine zam yapılacağı yönündeki beklentilere ilişkin açıklama yaptı. Güler, bütçe dengeleri ve ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl ikramiyelere artış öngörülmediğini belirtti. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammında son durum nedir, zam iptal mi edildi?

        2

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI İPTAL Mİ EDİLDİ?

        ABD-İsrail-İran saldırıları başlamadan önce bu sene Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilecek ikramiye tutarına yönelik artışın hedeflendiği biliniyordu.

        Geçen sene 4 bin TL olarak verilen ikramiyelerin bu sene, 5 bin TL, 5 bin 500 TL veya 6 bin TL olma ihtimali masaya yatırılmıştı.

        Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerine zam gelmeyeceğini, savaş riski nedeniyle doğalgaz fiyalarında ve tedarik zincirinde zorluklar yaşandığını açıkladı.

        3

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMINDA SON DURUM NEDİR?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de açıklama yaptı.

        Emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

        4

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifadelerine göre emekli vatandaşlar bu sene de 4 bin TL bayram ikramiyesi alacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
