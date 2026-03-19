Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet bilgileri ile adım adım Ramazan Bayramı namazı kılınışı
İslam alemi, bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Milyonlarca Müslüman, bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı bayram namazı ibadetini yerine getirecek. Bayram namazı kılınışı ve rekat sayısı ile namazda okunacak dualar bilgilerini tazelemek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı namazının kılınış şekli, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Peki, Diyanet bilgileri ile bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte detaylar...
Yılın ilk dini bayramı geldi çattı. 20 Mart Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı, 22 Mart Pazar günü sona erecek. Milyonlarca Müslüman, bayramın ilk gününün sabahında kılınan bayram namazı için camilerde toplanacak. Bu sebeple bayram namazı kılınışı günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Güneş doğduktan sonra kılınan bu namazın cemaatle eda edilmesi tavsiye edilir. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mı? İşte, Diyanet bilgileri ilea dım adım Ramazan Bayramı kılınışı ve rekat sayısı!
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Ramazan ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekat olup cemaatle kılınır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.
Niyet edildikten sonra imamla birlikte hareket edilir. İşte adım adım bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar;
1. Rekat
İmam "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allahuekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allahuekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allahuekber " diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "Sübhanellahi’l-azim" diyecek kadar beklenir.
Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice Euzü besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli olarak okur, sonra rüku ve secdeler yapılır ve ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam, gizlice besmele çeker. Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allahuekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Peşinden aynı şekilde "Allahuekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır.
İlk rekatta olduğu gibi ikinci rekatta da tekbirler arasında üç defa "Sübhanellahi’l-azim" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allahuekber" diyerek rükûa varılır.
Tıpkı birinci rekatta olduğu gibi rüku ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyat", "Salli" "Barik", "Rabbena atina" ve "Rabbena’ğfirli" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
Bayram Namazı Evde Kılınır Mı?
Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.
Bayram Namazı Kılmanın Hükmü Nedir?
Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.
Bayram Namazı Kimlere Vaciptir?
Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.
Bayram Namazı Ne Zaman Kılınır?
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.