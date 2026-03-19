2. Rekat

İmam, gizlice besmele çeker. Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allahuekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Peşinden aynı şekilde "Allahuekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır.

İlk rekatta olduğu gibi ikinci rekatta da tekbirler arasında üç defa "Sübhanellahi’l-azim" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allahuekber" diyerek rükûa varılır.

Tıpkı birinci rekatta olduğu gibi rüku ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyat", "Salli" "Barik", "Rabbena atina" ve "Rabbena’ğfirli" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.