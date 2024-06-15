İslamiyet için namaz ibadeti çok önemlidir. Gerekli şartları sağlayan her Müslümana farz olan namaz, beş vakitin dışında bayram zamanları da kılınır. Böyle zamanlarda cemaatle bayram namazı kılmak sadece ibadet değil, toplumsal dayanışmayı da artırma amacı taşır. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, adım adım bayram namazı kılınışı....