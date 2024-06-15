Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Detaylı bayram namazı kılınışı
Bu yıl 16-19 Haziran'da idrak edilen Kurban Bayramı için cemaat namaz kılmak adına bir araya gelecek. Peki, Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? İşte, bilmeyenler için tüm detayları ve rekatları ile bayram namazı kılınışı...
İslamiyet için namaz ibadeti çok önemlidir. Gerekli şartları sağlayan her Müslümana farz olan namaz, beş vakitin dışında bayram zamanları da kılınır. Böyle zamanlarda cemaatle bayram namazı kılmak sadece ibadet değil, toplumsal dayanışmayı da artırma amacı taşır. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, adım adım bayram namazı kılınışı....
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1.Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.