Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik tarafından 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya, 5 bin 690 noktada 52 bin 143 personel katıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" yapıldı.

52 BİN 143 PERSONEL KATILDI

Uygulama, başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için dün gün boyunca deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının içerisinde, giriş ve çıkışlarında ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri (AVM) içleri ve çevrelerinde 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekipler tarafından gerçekleştirildi. Uygulamaya; 52 bin 143 personel ve 212 dedektör köpeği ile 5 bin 690 noktada yapıldı. Uygulamada; 543 bin 732 şahıs sorgulandı ve 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

ARANAN BİN 405 KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde; 5 adam öldürme, 6 yağma, 55 yaralama, 40 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 2 cinsel taciz, 3 çocuğun cinsel istismarı, 8 uyuşturucu madde yapmak, 2 kaçakçılık, 3 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak ve bin 262 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 405 aranan şahıs yakalandı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

Uygulama sonucunda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kurusıkı tabanca, 187 adet mermi, 16 adet kesici/delici alet, bin 404 gr esrar, 16 gr eroin, 38.3 gr bonzai, 3 gr metanfetamin, (4) adet ecstasy, 4 gr kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kaçak içki, 631 paket kaçak sigara elde geçirildi.

6'SI ÇOCUK 43 KAYIP BULUNDU

Uygulama ile 6’sı çocuk olmak üzere 43 kayıp şahıs bulunurken, 626 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 100 şahıs gözaltına alındı ve 1 adet iş yeri kapatıldı.

BİN 604 ARAT TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca yapılan denetimlerde 146 bin 789 adet araç/sürücü kontrol edildi. Kontrollerde, 253 adet aranan araç yakalandı, 11 bin 630 adet ihlal tespit edilerek işlem yapıldı, bin 604 adet araç trafikten men edildi ve 23 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.