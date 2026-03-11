Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yatırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarının da 14 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacağı müjdesini verdi. Peki Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?