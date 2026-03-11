Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre sosyal yardım ödemeleri gerçekleşiyor. Normal şartlarda ay sonunda ödenen doğum yardımı ve diğer sosyal desteklerin, bayram nedeniyle erkene alınıp alınmayacağı büyük bir merak konusu. Peki Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?
Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yatırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarının da 14 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacağı müjdesini verdi. Peki Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre sosyal yardım ödemeleri ayrı ayrı tarihlerde yatırılıyor. Evde bakım maaşı her ay 15’i ile 31’i arasında, SED ödemeleri ayın 15'inde, yaşlı ve engelli aylıkları ayın 5'inde, doğum yardımı ödemeleri ise 26'sında ödeniyor.
BAYRAMDAN ÖNCE SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ YATAR MI?
Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacak. Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları 5 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı. Diğer sosyal yardım ödemelerinin tarihi de bayram öncesine denk geliyor.