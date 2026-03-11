Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre sosyal yardım ödemeleri gerçekleşiyor. Normal şartlarda ay sonunda ödenen doğum yardımı ve diğer sosyal desteklerin, bayram nedeniyle erkene alınıp alınmayacağı büyük bir merak konusu. Peki Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 13:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yatırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarının da 14 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacağı müjdesini verdi. Peki Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?

        2

        SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre sosyal yardım ödemeleri ayrı ayrı tarihlerde yatırılıyor. Evde bakım maaşı her ay 15’i ile 31’i arasında, SED ödemeleri ayın 15'inde, yaşlı ve engelli aylıkları ayın 5'inde, doğum yardımı ödemeleri ise 26'sında ödeniyor.

        3

        BAYRAMDAN ÖNCE SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ YATAR MI?

        Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacak. Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları 5 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı. Diğer sosyal yardım ödemelerinin tarihi de bayram öncesine denk geliyor.

        4

        Doğum yardımı ödemelerinin ise ay sonunda yatırılıyor. Ancak bu ödemelerin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili henüz Bakanlıktan bir açıklama gelmedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek