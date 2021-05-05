Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bayram sonrası kademeli normalleşme olacak mı? Kafeler ne zaman açılacak?

Tam Kapanma uygulaması 17 Mayıs'ta sona eriyor. İl bazında vaka sayılarının 100 bin'in altına düşmesi bekleniyor. Peki bayram sonrasında kademeli normalleşme olur mu? Kafeler, restoranlar ve okullar ne zaman açılır? İşte konuya dair detaylar haberimizde...

Bayram sonrası kademeli normalleşme olacak mı? Kafeler ne zaman açılacak?

Bayram sonrası kademeli normalleşme olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs'ta sona erecek. Buna göre koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor.


BAYRAM SONRASI KADEMELİ NORMALLEŞME OLACAK MI?

17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek. Konuyla ilgili alınacak yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İş mahkemesi hakimi koronaya yenik düştü - Haberler
GÜNDEMİş mahkemesi hakimi koronaya yenik düştü
Son dakika: Muğla'da korkutan orman yangını! - Haberler
GÜNDEMMuğla'da korkutan orman yangını!
ULTRA SAHTEKAR! Son dakika: Kendini 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı - Haberler
GÜNDEMKendini 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı
CANİ GELİN...Son dakika: "Geber" deyip kayınpederini bıçakladı!
GÜNDEMKayınpederini bıçaklayan gelinin savunması!
SON DAKİKA: Down sendromlu genç koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMDown sendromlu genç koronaya yenildi
VIP kaçakçılık! SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı' pasaport polisine takıldı!
GÜNDEM'VIP göçmen kaçakçılığı' polise takıldı!
YETER! Son dakika: 'Tok karınla gel' sözüne tehdit ve hakaret! - Haberler
GÜNDEM'Tok karınla gel' sözüne tehdit ve hakaret!
FACİA... Son dakika: Karantinadan çarşaflı kaçış faciayla bitti! - Haberler
GÜNDEMKarantinadan çarşaflı kaçış faciayla bitti!
Son dakika: Özbek komşularını dövüp, bıçakladılar - Haberler
GÜNDEMÖzbek komşularını dövüp, bıçakladılar
Son dakika! Pençe-Kaplan Harekâtı Keste dağında yoğunlaştı
GÜNDEMPençe-Kaplan Harekâtı Keste dağında yoğunlaştı