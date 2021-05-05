Bayram sonrası kademeli normalleşme olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs'ta sona erecek. Buna göre koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor.



BAYRAM SONRASI KADEMELİ NORMALLEŞME OLACAK MI?

17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek. Konuyla ilgili alınacak yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.