Bayram sonrası yenilenme vakti geldi! Yeni haftaya çok daha ferah başlamanızı sağlayacak şifa deposu detoks suları!
Bayram tatili boyunca tüketilen tatlılar ve ağır yemekler vücutta ödem ve şişkinliğe sebep olurken, yeni haftaya tazelenerek başlamak birçok kişinin ortak hedefi haline geldi. Tatilin rehavetini üzerinizden atıp formunuza hızla geri dönmenizi sağlayacak birbirinden pratik karışımları bir araya getirdik. İşte metabolizmanızı canlandıracak ve ödem atmanıza yardımcı olacak detoks suyu tarifleri, detaylar haberimizin devamında...
Uzun bir tatil döneminin ardından normal beslenme düzenine dönmekte zorlananlar için evdeki malzemelerle kolayca hazırlanabilen içecekler büyük bir kurtarıcı oluyor. Gün boyu enerjinizi yüksek tutarken vücudunuzu zararlı toksinlerden arındıracak en etkili formülleri sizler için araştırdık. Yeni haftada kendinizi çok daha hafif hissetmenizi sağlayacak o harika tarifleri sizin için derledik!
UYARI: Herhangi bir hassasiyetiniz ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz varsa uzman bir doktora danışmadan tüketmeyiniz.
GREYFURT VE BİBERİYE İLE YAĞ YAKIMINI DESTEKLEYİN
C vitamini deposu olan greyfurt, metabolizmayı hızlandırma konusunda oldukça iddialıdır. Kan şekerini dengeleyerek tokluk hissi sağlarken, taze biberiye ile birleştiğinde ortaya ferahlatıcı bir tat çıkarır.
Bir sürahi içme suyunun içine yarım greyfurtu ince ince dilimleyip iki dal taze biberiye ekleyin. Biberiyenin sindirimi kolaylaştıran doğal bileşenleri ve greyfurtun güçlü antioksidan yapısı, tatil dönüşü yenilenme sürecinizde size büyük fayda sağlayacaktır.
SALATALIK VE ZENCEFİLLE ÖDEMLERE VEDA EDİN
Tatil boyunca tuzlu ve ağır yemeklerin tüketilmesi vücutta fazla su tutulmasına, dolayısıyla tartıda istenmeyen ödem kilolarının görülmesine neden olur. Salatalığın ferahlatıcı su oranı ve zencefilin güçlü yağ yakıcı özellikleri bir araya geldiğinde ortaya son derece etkili bir sonuç çıkar.
Bir adet halka halka doğranmış salatalık, yarım limon ve fındık büyüklüğünde dilimlenmiş taze zencefili suyunuzun içine ilave edin. Zencefil metabolizmanızı ateşleyip sindirimi kolaylaştırırken, salatalık da vücudunuzun ihtiyaç duyduğu nemi sağlayarak cildinizin ışıldamasına yardımcı olacaktır.
YEŞİL ELMA VE TARÇIN İLE METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN
Bayram ziyaretlerinde sıkça tüketilen tatlılar ve şekerli gıdalar, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak yorgunluk hissine sebep olabilir. Bu durumu dengelemek ve yavaşlayan metabolizmayı yeniden canlandırmak için yeşil elma ve çubuk tarçın uyumundan faydalanabilirsiniz.
İnce dilimlenmiş bir adet yeşil elma ve iki adet çubuk tarçını geniş bir sürahi dolusu suya ekleyin. Tarçın, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olarak iştah kontrolü sağlarken, yeşil elma da içerdiği vitaminlerle bağışıklığınızı destekler. Özellikle gün içerisinde gelen tatlı krizlerinin önüne geçmek isteyenler için bu lezzetli karışım oldukça idealdir.
LİMON VE NANENİN FERAHLAŞTIRICI ETKİSİ
Güne zinde başlamanın en temel adımlarından biri, sindirim sistemini uyarmak ve vücudun su dengesini yeniden kurmaktır. Klasik ama her zaman işe yarayan limon ve nane ikilisi, bayram sonrası şişkinliğini azaltmak için oldukça pratik bir seçimdir.
Bir litre içme suyunun içerisine yarım limonu kabuklarıyla birlikte ince ince dilimleyerek ekleyin ve bolca taze nane yaprağı ile zenginleştirin. Bu karışımı geceden hazırlayıp buzdolabında bekleterek aromasının suya iyice geçmesini sağlayabilirsiniz. Gün boyu yudumlayacağınız bu su, limonun güçlü antioksidan etkisi ve nanenin mideyi yatıştıran yapısı sayesinde toksinlerden arınmanızı hızlandıracaktır.
TÜKETİM ÖNERİLERİ VE ÖNEMLİ UYARILAR
Detoks sularını hazırlarken taze malzeme kullanmaya ve suyunuzu günlük olarak yenilemeye özen gösterin. Maksimum fayda için karışımları gün içine yayarak tüketin ve mutlaka temiz bir beslenme düzeniyle destekleyin.