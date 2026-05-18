Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BAYRAM TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 günlük bayram tatili hangi günlere denk geliyor?

        Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 günlük bayram tatili hangi günlere denk geliyor?

        Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündeminde bayram tarihleri ve tatil süresi öne çıkıyor. Bayram öncesi planlarını şekillendirmek isteyenler, seyahat ve ziyaret programlarını netleştirmek için resmi takvimi yakından takip ediyor. Bu süreçte bayramın başlangıç tarihi ve tatilin kaç gün süreceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda "2026 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" sorularının cevabı haberimizde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bayram tarihleri ve tatil süresine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Mayıs ayında idrak edilecek bayram öncesinde seyahat ve ziyaret planları yapılırken, resmi tatilin kaç gün olacağı ve hangi günlere denk geleceği merak ediliyor. Tatil süresinin uzatılmasına dair yapılan açıklamaların ardından “Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, tatil hangi gün sona erecek?” soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi ve tüm merak edilenler…

        2

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı.

        Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.

        3

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yapılan düzenlemeye göre Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları başta olmak üzere bazı özel sektör çalışanları için 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayacak.

        4

        KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

        18 Mayıs’tan itibaren Kurban Bayramı’nın birinci gününe 9 gün kaldı.

        5

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte tartıştığı kadına kafa atan sosyal medya fenomenine ağır ceza: Saldırı anı kamerada

        İstanbul'un Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez'e, polis ekiplerinin çalışması sonucu 180 bin TL para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan fenomenin aracı trafikten men edildi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı