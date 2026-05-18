Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 günlük bayram tatili hangi günlere denk geliyor?
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündeminde bayram tarihleri ve tatil süresi öne çıkıyor. Bayram öncesi planlarını şekillendirmek isteyenler, seyahat ve ziyaret programlarını netleştirmek için resmi takvimi yakından takip ediyor. Bu süreçte bayramın başlangıç tarihi ve tatilin kaç gün süreceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda "2026 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" sorularının cevabı haberimizde
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bayram tarihleri ve tatil süresine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Mayıs ayında idrak edilecek bayram öncesinde seyahat ve ziyaret planları yapılırken, resmi tatilin kaç gün olacağı ve hangi günlere denk geleceği merak ediliyor. Tatil süresinin uzatılmasına dair yapılan açıklamaların ardından “Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, tatil hangi gün sona erecek?” soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi ve tüm merak edilenler…
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı.
Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yapılan düzenlemeye göre Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları başta olmak üzere bazı özel sektör çalışanları için 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayacak.
KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?
18 Mayıs’tan itibaren Kurban Bayramı’nın birinci gününe 9 gün kaldı.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi