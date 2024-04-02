Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte Ramazan Bayramı tarihleri
Ramazan Bayramına günler kala tatilin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Kamu sektörü ve öğrencilerin idari izinli olarak sayılacağı bayram süresince aynı zamanda tatil yapmak veya memlekete gitmek isteyen vatandaşlara uzun bir ara sunacak. İşte, bayram tatili tarihleri...
Ramazan Bayramına günler kala, milyonlarca çalışan ve ebeveyn bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu sene, 9 gün olarak belirlenen tatil sayesinde kamu görevlileri ve öğrenciler uzun tatilin tadını çıkarak. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?
Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 9 günlük bayram tatilinde kamu sektörü idari izinli olarak sayılacak. Bugün itibariyle tatilin başlamasına 4 gün kaldı.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı bu sene Nisan ayına denk geliyor. Buna göre; 9 Nisan arife, 10-11-12 Nisan ise Ramazan Bayramı.
Ancak tarihlerin hafta sonu ile çakışması nedeniyle bayram tatili birleştirildi ve 9 güne çıkarıldı. Buna göre; bayram tatili 6 Nisan Cumartesi başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek.