2026 yılının Ramazan-ı Şerif ayı tüm hızıyla idrak edilmeye devam ediyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, 11 Mart bugün itibarıyla 21. oruçlarını tutuyor. Mübarek ayın sonlarına doğru yaklaşırken Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bayram tatili tarihi belli oldu. Bu kapsamda “Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, arefe günü ve bayram hangi günlere denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...