Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayı yurt genelinde manevi atmosferiyle yaşanmaya devam ediyor. Oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar, Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Bu yıl Mart ayında kutlanacak Ramazan Bayramı 3 gün sürecek. Peki, bayrama kaç gün kaldı, bayram tatili hangi günlere denk geliyor? İşte tüm detaylar...
2026 yılının Ramazan-ı Şerif ayı tüm hızıyla idrak edilmeye devam ediyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, 11 Mart bugün itibarıyla 21. oruçlarını tutuyor. Mübarek ayın sonlarına doğru yaklaşırken Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bayram tatili tarihi belli oldu. Bu kapsamda “Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, arefe günü ve bayram hangi günlere denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ?
11 Mart Çarşamba (bugün) itibarıyla Ramazan ayının 21. günü idrak ediliyor.
AREFE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Ramazan Bayramı Arifesi bu yıl 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Aynı gün Ramazan ayının son orucu tutulacak.
BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?
2026 yılının Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Buna göre 11 Mart (bugün) itibarıyla bayrama 9 gün kaldı.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek.
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar