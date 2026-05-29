Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramda Ankara toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda EGO, Metro, ANKARAY ücretsiz mi, bedava mı?

        Bayramda Ankara toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda EGO, Metro ve ANKARAY bedava mı olacak?

        Kurban Bayramı süresince Ankara'da toplu taşıma kullanacak kişiler, EGO otobüsleri ile metro ve ANKARAY seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Başkentte bayram boyunca uygulanacak ulaşım tarifesi merak edilirken, "Bayramda Ankara toplu taşıma ücretsiz mi?" ve "EGO, Metro, ANKARAY bedava mı?" soruları gündemde yer alıyor. Bayram süresince sefer saatleri ve ücretsiz ulaşım kararı yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 20:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı süresince Ankara’da ulaşım planı yapanlar, toplu taşıma hizmetlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak edilirken, "Bayramda toplu taşıma bedava mı?" sorusu öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Bayram boyunca uygulanacak ücretsiz ulaşım düzenlemesi ve sefer planlamaları dikkatle takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

        2

        BAYRAMDA ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ile "Kurban Bayramı" süresince 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde EK-1 tabloda belirtilen servis programında ücretsiz olarak hizmet verilecektir. Aynı tarihte Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir.

        3

        Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı’nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek olup kent merkezinde bulunan mezarlıklara EK-2 tabloda yer alan hat ve güzergahlarla ulaşım hizmeti verilmeye devam edilecektir.

        Toplu taşıma hizmetlerimizde saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerimiz tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek; ihtiyaç duyulması hâlinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına ilave otobüs ve tren seferleri derhâl devreye alınacaktır.

        TABLO EK - 1 İÇİN TIKLAYINIZ

        TABLO EK - 2 MEZARLIKLARA ULAŞIM HİZMETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hangi kentler için yağış alarmı verildi?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıkları anlattı. İşte yurtta hava durumu...

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        2 çocuktan acı haber!
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi