RAMAZAN BAYRAMINDA BORSA VE BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa çalışmıyor. Borsaya bağlı olarak çalışan bankalar da doğal olarak hizmet veremeyecek.

Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu giriyor; hafta sonu borsa ve bankalar çalışmıyor. Doğal olarak, borsa ve bankalar 15 Nisan Pazartesi kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.