Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bayramda bankalar ve borsa açık mı? Ramazan Bayramında bankalar açık mı, borsa (BİST) işlem görecek mi?

        Ramazan Bayramı boyunca bankalar ve borsa açık mı? BİST çalışma günleri

        Ramazan Bayramı ile beraber vatandaşlar, hangi kuruluşların hizmet verip vermeyeceğine dair araştırma yapıyor. Bu kapsamdan en çok merak edilen konuların başında, banka ve borsa geliyor. Peki, bayramdan bankalar ve borsa açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar, bankaların ve borsanın çalışma saatleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Borsa istanbul (BİST) tarafından yayınlanan takvime göre borsanın ve ona bağlı çalışan bankaların Ramazan bayramı tarihleri olan 10-11-12 Nisan'da çalışıp çalışmayacağı belli oldu. İşte, detaylar...

        2

        RAMAZAN BAYRAMINDA BORSA VE BANKALAR AÇIK MI?

        Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa çalışmıyor. Borsaya bağlı olarak çalışan bankalar da doğal olarak hizmet veremeyecek.

        Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu giriyor; hafta sonu borsa ve bankalar çalışmıyor. Doğal olarak, borsa ve bankalar 15 Nisan Pazartesi kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.

        3

        2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

        Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;

        9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık

        10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı

        23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

        16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı

        15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos - Zafer Bayramı

        28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

        29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı

        4

        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ

        5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

        8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

        Bayramda oruç tutulur mu, günah mı?
        Bayramda oruç tutulur mu, günah mı?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması