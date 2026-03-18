Bayramda doğan midilli 'Şeker', 1 yaşına giriyor
Turistik gezilerde kullanıldığı tespit edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince el konularak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirilen midilli çiftinin geçen sene Ramazan Bayramı'nda doğan yavrusu 'Şeker', bu bayramda 1'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan veteriner hekim Oğulcan Demir, daha önce turistik gezilerde kullanılan midilli cinsi atların Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından el konularak Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındığını söyledi.
Parkta yaşamını sürdüren midilli çiftinin geçen yıl bayramda yavruladığını belirten Demir, Ramazan Bayramı'nda doğan yavruya ziyaretçilerin 'Şeker' adını verdiğini ifade etti.
"BAYRAMDA DOĞDUĞU İÇİN 'ŞEKER' ADI VERİLDİ"
Ziyaretçilerin yavru midilliye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Demir, "Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren midilli at çiftimiz daha önce turistik gezilerde kullanılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından el konularak yediemin olarak buraya getirilen hayvanlarımızdı.
Bu çiftimiz, 2025 yılı Ramazan Bayramı'nda bir yavru dünyaya getirdi. Geçen yıl şeker bayramında doğduğu için minik ziyaretçilerimiz ona 'Şeker' adını verdi. Şu anda yaklaşık 1 yaşında ve gelen ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor" diye konuştu.
'DOĞUM GÜNÜ' ÇAĞRISI
Şeker'in doğum gününün bayram dönemine denk geldiğini belirten Demir, "Midilli yavrumuz Şeker bu bayramda 1 yaşına girecek. Bayramda parka gelen ziyaretçilerimiz, Şeker'i ve diğer yavrularımızı görebilir. Şeker'in birinci doğum gününde herkesi aramızda görmek istiyoruz" dedi.