Bayramda Getir açık mı? 2026 Ramazan Bayramı'nda Getir çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bayramda hangi market ve çevrim içi teslimat servislerinin açık olacağını merak ediyor. Bayram öncesi temel ihtiyaç alışverişini Getir Market üzerinden yapmak isteyenler, uygulamanın hangi saatlerde hizmet verdiğini öğrenmek istiyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda Getir Market siparişleri teslim ediliyor mu, bayramda Getir açık olacak mı? İşte tüm detaylar…
Ramazan Bayramı öncesi bayramda marketlerin çalışıp çalışmayacağını araştırılıyor. Bayramda Getir Market üzerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, uygulamanın hangi saatlerde hizmet verdiğini merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı’nda Getir Market siparişleri teslim edilecek mi, uygulama airfe günü ve bayramda aktif olacak mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
GETİR ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
Getir market, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
ARİFE GÜNÜ GETİR ÇALIŞIYOR MU?
Bu yıl Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mart günü Getir market hizmet vermeye devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMINDA GETİR AÇIK MI?
Online market ve teslimat hizmeti sunan Getir, Ramazan Bayramı gibi özel günlerde de uygulama üzerinden sipariş kabul ediyor ve teslimat yapıyor.
GetirYemek üzerinden sipariş verirken ise restoranın açık olup olmadığı uygulama üzerinden kontrol edilmelidir.