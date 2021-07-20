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Bayramda marketler açık mı? Bayramda BİM, A101, ŞOK açık mı? 20 Mayıs marketlerin çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nın birinci günü bugün kutlanıyor. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar 'Bayramda marketler açık mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Üç bayram sonra ilk kısıtlamasız bayram yaşanırken marketlerin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte 'Bayramda BİM, A101, ŞOK açık mı?' Sorusunun yanıtı...

Bayramda marketler açık mı? Bayramda BİM, A101, ŞOK açık mı? 20 Mayıs marketlerin çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? Bayramda marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama ve yasaklar bulunmuyor. 3 bayram sonrası Türkiye ilk kısıtlamasız bayramını yaşayacak. Bu bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir.. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Normal çalışma planına göre markerler şu şekilde çalışıyor:

A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.

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