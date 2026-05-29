        Bayramda marketler açık mı, kaçta açılıyor ve ne zaman kapanıyor? 2026 Kurban Bayramında A101, BİM, Şok, Migros çalışma saatleri

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte marketlerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar başladı. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Bayramda zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, "Bayramda marketler açık mı?" İşte Kurban Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma durumu ve çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 19:49 Güncelleme:
        1

        "Kurban Bayramı'nda zincir marketlerden BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Bayramda market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık? sorusunun yanıtı...

        2

        BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

        Kurban Bayramı idrak edilirken bazı yerel ve küçük marketlerin kapalı olma ihtimali var bu yüzden söz konusu market ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Ancak zincir marketler, bayram fark etmeksizin normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

        3

        A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

        4

        BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        5

        MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

        Hafta içi: 09.00-22.00

        Hafta sonu: 09.00-22.00

        AVM’ler için: 10.00-22.00

        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor. Etkinliklerin bir bölümünün gerçekleştirileceği, turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı görüntülendi. (AA)  

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
