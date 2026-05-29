        Haberler Bilgi Gündem Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı olacak, kaça kadar açık? 2026 Kurban bayramında müzeler ve saraylar ücretli mi, ücretsiz mi?

        2026 yılında Kurban Bayramı tatilini kültür ve gezilecek yerleri ziyaret ederek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bayram süresince müze ve sarayların açık olup olmayacağını araştırıyor. Bayramın 27–30 Mayıs tarihleri arasına denk gelmesiyle birlikte, özellikle tarihî ve turistik alanların ziyaret saatleri merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, hangi günlerde ziyarete açık olacak? İşte tüm detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 19:57 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’nda müze ve saray ziyaretleri, tatili kültür ve geziyle değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27–30 Mayıs tarihleri arasındaki bayram süresince, tarihi ve turistik alanların açık olup olmayacağı ve ziyaret saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ziyaretçilere açık mı, ücretsiz giriş uygulanacak mı? İşte tüm detaylar…

        KURBAN BAYRAMI'NDA MÜZELER AÇIK MI?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı milli saraylar, kasırlar ve müzeler Kurban Bayramı'nın 1. gününde kapalı olacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ise ziyarete açık olacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, bayramın 1. günü öğleden sonraya kadar kapalı, diğer günler ise ziyarete açıktır.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ise bayramın 1. günü saat 13.00 itibarıyla ziyarete açılacak. Diğer günler normal çalışma saatlerinde devam edecektir.

        TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA NE ZAMAN AÇIK?

        Kurban Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı

        Kurban Bayramı'nın 2. Günü: Açık

        Kurban Bayramı'nın 3. Günü: Açık

        Kurban Bayramı'nın 4. Günü: Açık

        BAYRAMDA DOLMABAHÇE SARAYI AÇIK MI?

        Kurban Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı

        Kurban Bayramı'nın 2. Günü: Açık

        Kurban Bayramı'nın 3. Günü: Açık

        Kurban Bayramı'nın 4. Günü: Açık

        BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin ücretsiz olacağına dair herhangi bir duyuru yapmadı. Genellikle müzeler ziyaretçilere ücretli olarak hizmet vermektedir ve ücretsiz giriş uygulamaları yalnızca belirli özel günlerde yapılmaktadır. Bayram döneminde de çoğu müzede standart giriş ücretlerinin uygulanması bekleniyor. Bu sebeple gitmeyi planladığınız müzenin resmi internet sitesini veya duyurularını kontrol ederek güncel bilet fiyatları ve ziyaret koşulları hakkında bilgi almanız önerilir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Trump: Son dakika için toplanacağız
