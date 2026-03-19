Bayramda otobüs saatleri: 2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir şehir içi sefer saatleri nasıl olacak?
2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi otobüslerin çalışma saatleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayram öncesi ve bayram süresince toplu taşıma ile yolculuk yapacak vatandaşlar, sefer saatleri ve ücret uygulamalarını öğrenmek istiyor. Peki, bayramda otobüs saatleri nasıl olacak, otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar şehir içi otobüs saatlerini araştırıyor. Bayram günlerinde toplu taşıma olarak otobüsleri kullanacak vatandaşlar, otobüs sefer saatlerini merak ediyor. Ramazan Bayramı süresince ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin açıklamalar, üç büyük şehrin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bu kapsamda "2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de otobüsler ücretsiz olacak mı, otobüs seferleri belli oldu mu?" sorularının cevabı haberimizde...
RAMAZAN BAYRAMINDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı’nda 20-21-21 Mart 2026 tarihleri arasında kişiselleştirilmiş İstanbulkartı ile ücretsiz seyahat edilebileceğini duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro ve ANKARAY) Ramazan Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü gününe denk gelen 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs, metro, tramvay ve vapurların yanı sıra Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
BAYRAMDA İETT (İSTANBUL) OTOBÜS SAATLERİ
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından Ramazan Bayramı çalışma saatleri açıklandı. Yapılan duyuruya göre bayramda otobüs seferleri şu şekilde:
20 Mart Cuma: Cumartesi Tarifesi
21 Mart Cumartesi: Cumartesi Tarifesi
22 Mart Pazar: Pazar Tarifesi
BAYRAMDA EGO (ANKARA) OTOBÜS SAATLERİ
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda, bayram süresince yapılacak otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile hizmet verecek.
Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı’nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek.
BAYRAMDA ESHOT (İZMİR) OTOBÜS SAATLERİ
ESHOT; İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarında, 20-21 ve 22 Mart tarihlerindeki Ramazan Bayramı için takviye seferlerle özel bir sefer tarifesi hazırlandı. Arife günü olan 19 Mart’ta hafta içi çalışma programı; bayram boyunca ise Pazar günü programı uygulanacak.
Bayram süresince orman köyü hatları da toplu ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için İzmir Otogar bağlantılı ve özellikle ana akslar üzerinde yoğunluk yaşanabilecek hatlara gerekli araç takviyeleri yapıldı.