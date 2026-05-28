        Bayramda televizyonda neler var? 28 Mayıs Perşembe TV yayın akışı

        28 Mayıs TV yayın akışı izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Kurban Bayramı'nın 2. gününde televizyon karşısına geçmeye hazırlanan milyonlarca kişi, kanalların yayın programlarını araştırmaya başladı. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken, "Bu akşam hangi programlar var?" sorusu yanıt arıyor. Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışı listesi belli oldu. İşte bilgiler...

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Bayram tatilinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için 28 Mayıs TV yayın akışı netleşti. Dizilerin yeni bölüm durumu, özel yayınlar ve yarışma programları araştırılırken, birçok kişi yayın akışındaki değişiklikleri merak ediyor. “Bu akşam TV’de ne var, diziler yayınlanacak mı?” soruları gündemdeki yerini korurken, ulusal kanalların güncel yayın listeleri de açıklandı. İşte ayrıntılar...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Arka Sokaklar

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Bir Bayram Hikayesi

        22:15 - Bir Bayram Hikayesi

        00:15 - Mega Deprem

        02:15 - Gelinim Mutfakta

        04:15 - Siyah Beyaz Aşk

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:13 - İstiklal Marşı

        05:15 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:10 - Balkan Ninnisi

        09:00 - Tay 2: Ebabil Takımı | Türk Sineması

        10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 - Seksenler

        14:00 - Benim Adım Melek

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        20:00 - Gönül Dağı Kurban | Türk Sineması

        23:00 - Taşacak Bu Deniz

        02:00 - Benim Adım Melek

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - A.B.İ.

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - Mutfak Bahane

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        22:15 - Var Mısın Yok Musun

        00:40 - Var Mısın Yok Musun

        03:00 - Ateş Kuşları

        05:30 - Bir Gece Masalı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 - Bahar

        10:30 - Hayat Bayram Olsa

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Organize İşler: Sazan Sarmalı

        22:30 - Sakar Şakir

        00:15 - Gece Hattı

        01:15 - Organize İşler: Sazan Sarmalı

        03:15 - Sakar Şakir

        04:30 - Gelin Evi

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İstanbullu Gelin

        09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 - Aramızda Kalsın

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Sevdiğim Sensin

        23:00 - Kurtuluş Son Durak

        00:45 - Kurtuluş Son Durak

        03:00 - İstanbullu Gelin

        05:00 - Dürüye'nin Güğümleri

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 - Gel Konuşalım

        12:30 - Survivor Ekstra

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 - Gel Konuşalım

        04:30 - Oynat Bakalım

        05:30 - Tuzak

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 - İlk Bakış

        08:00 - Çalar Saat

        10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

        10:45 - Yasak Elma

        13:15 - Sen Çal Kapımı

        14:30 - Yasak Elma

        16:45 - Benden Bu Kadar

        19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 - Bekçiler Kralı

        21:45 - Sosyetik Gelin

        00:00 - Bekçiler Kralı

        01:45 - Kefaret

        04:00 - Yasak Elma

        06:00 - Karagül

