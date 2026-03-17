        Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 19-20-21-22 Mart 2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da hangi toplu taşıma araçları ücretsiz (bedava)

        İstanbul'da Ramazan Bayramı yaklaşırken toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayram süresince şehir içi ulaşımda uygulanacak ücretsiz tarifeye ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, belirli gün ve saatlerde İstanbulkart ile yapılan geçişlerde ücret alınmayacak. Peki, bayramda İstanbul'da hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak, uygulama ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

        Giriş: 17.03.2026 - 16:55
        Ramazan Bayramı öncesi İstanbul’da toplu ulaşım düzenlemesine ilişkin detaylar netleşti. Bayram süresince uygulanacak ücretsiz ulaşım kararıyla birlikte milyonlarca vatandaşın şehir içi seyahatlerini daha kolay gerçekleştirmesi bekleniyor. İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarında belirli tarihler arasında ücret alınmayacak. Peki, İstanbul’da bayramda hangi ulaşım araçları ücretsiz olacak, uygulama kaç gün sürecek? Tüm ayrıntılar belli oldu…

        İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        Ücretsiz toplu taşıma 20-21-22 Mart tarihlerinde uygulanacak. 19 Mart Perşembe arife günü tüm toplu taşıma araçları normal tarifleri üzerinden ücretlendirilecek.

        TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BAYRAM BOYUNCA TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı’nda tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek. Olası ihtiyaç durumlarında da ek seferler ile İstanbulluların hizmetinde olacak.

        Ayrıca, iki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS da bayram süresince, sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
