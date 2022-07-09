Heyecanla beklenen Kurban Bayramı bugün yani 8 Temmuz itibariyle başladı. "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı?" araştırmaları hız kazandı. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler bayramda otobüs, metrobüs, vapur, marmaray ve metro ücret tarifsini merak ediyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir bayram ücret tarifesi...