Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma bedava olacak mı?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında toplu taşıma uygulamaları geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatlarının ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 16:33 Güncelleme:
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı başta olmak üzere belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabilecek. Belediye ve ilgili kurumların işlettiği tüm toplu ulaşım araçlarında bu tarihler arasında ücret alınmayacak.
