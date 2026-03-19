Bayramda vapurlar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda vapur seferleri bedava mı?
Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaş sevdiklerine ulaşmak için toplu taşıma seçeneklerini mercek altına aldı. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, bayram süresince vapurların ücretsiz olup olmadığını yakından takip ediyor. Peki, bayramda vapurlar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda vapur seferleri bedava mı?
BAYRAMDA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?
20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı süresince, İstanbul’daki vapur seferleri ücretsiz hizmet verecek.
BAYRAMDA OTOBÜS VE METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde belediyeye bağlı otobüsler, tramvay, metro ve metrobüs gibi taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.