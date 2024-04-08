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        Haberler Gündem Bayramda ve arefe günü eczane ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Bayramda ve arefede eczane ve hastaneler hizmet veriyor mu?

        Bayramda ve arefede eczane ve hastaneler açık mı?

        Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Reçetelerinde yer alan ilaçları almak isteyen kişiler, eczanelerin bayramda çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, bayramda ve arefede eczane ve hastaneler açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:53
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        Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken sağlık kurumlarının ve eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, bayram ve arefede eczane ve hastaneler açık mı? İşte, detaylar...

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        BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

        Salı günü arefe günü olduğundan Eczaneler yarım gün açık olacak. Bayram tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.

        Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

        Hastaneler, 9 Nisan 2024 salı günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

        Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak. Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

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        NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

        Türkiye genelindeki nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar buradan il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

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