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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bazı bakanlık ve genel müdürlüklere ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlıklarda atama ve görevden alma kararları
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AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliğine Ticaret Müfettişi İlker Ertekin, Ticaret Müfettişliğine ise Cevdet Bozkurt atandı.

AA'nın haberine göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Serkan Coşkun, 15. Bölge Müdürlüğüne Burak Çelebi Karagöz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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