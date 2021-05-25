BB Erzurumspor: Küme düşme kaldırılsın!

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada "Bu sezon da küme düşmenin kaldırılması için; Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs günü TFF'ye başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.