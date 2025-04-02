BBP Genel Başkanı Destici "boykot" çağrılarına tepki olarak alışveriş yaptı

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yerel esnaftan alışveriş yapıp sohbet etti.

Esnaftan "satışların normal olduğu" bilgisini alan Destici, "Tuzu kuru olanlar, kendileri çalıp, kendileri oynamaya devam etsinler. Biz, bugünkü alışverişimizi Eskişehir Günyüzü ilçemizde yaptık. Esnafımızın, ticaret erbabımızın yanında durmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destici, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek Fenerbahçe-Galatasaray maçını ailesiyle ATV'den izleyeceğini belirtti.