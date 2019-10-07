Suriye’nin kuzeyindeki ABD üsleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Türkiye’yi rahatsız eden unsurların başında geldiğini, PKK/YPG teröristlerinin buradan eğitildiğini belirten Destici, bu faaliyete son verilmesinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre Fırat’ın doğusuna düzenlenecek bir operasyonun artık bir zorunluluk olduğunu ve parti olarak tam destek verdiklerini kaydeden Destici, “Türkiye ciddi tehditler altındadır. ABD bu bölgede Kürtlerin ya da Arapların haklarını korumak için bulunmuyor. İsrail’in güvenliğinin yanı sıra Suriye’nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz’deki zengin hidrokarbon yatakları üzerine planlamalar yapıldığı çok açık. Zor bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte içeride birlik halinde olmamız çok önemli. Mutlaka bunu sağlamalıyız. Yoksa Allah korusun ciddi bir çatlak oluşabilir. Hükümet gerek Suriye konusunda, gerek uluslararası arenada çok doğru ve kararlı bir dış politika izliyor” dedi.