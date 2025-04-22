BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi

23 Nisan için özel çekilen miniklerle sohbet eden, oyunlar oynayan ve birlikte kahkahalar atan BBP Lideri Mustafa Destici, bayramın ruhunu yansıttı.

Çocukların neşesine ortak olan bu renkli anlar sosyal medyada hızla yayıldı, izleyenlerden beğeni topladı.

"BİR ÇOCUĞUN GÜLDÜĞÜ HER YER VATANDIR"

Mustafa Destici, 23 Nisan’ın anlamına dair duygusal bir mesaj da paylaşarak, “Bir çocuğun güldüğü her yer vatandır. Bir çocuğun hayali, her şeyin başlangıcıdır. “ifadelerini kullandı.