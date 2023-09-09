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        Haberler Gündem Politika BBP lideri Destici: Yerel seçimlere kendi logomuzla kendi adayımızla gireceğiz

        BBP lideri Destici: Yerel seçimlere kendi logomuzla kendi adayımızla gireceğiz

        BBP lideri Mustafa Destici, yerel seçimlere kendi logo ve kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Destici, "Tabii Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:09
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        BBP'den yerel seçim kararı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün seçim çevrelerinde büyükşehir, il, ilçe, belde, aynen genel seçimlerde olduğu gibi adaylarımızı hazırlıyoruz ve inşallah kendi adımız, logomuz ve adaylarımızla sahada olacağız. Tabii Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız. Bu konuda da BBP olarak üzerimize düşen bir şey olursa elbette yaparız." dedi.

        Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim öncesi ve sonrasında dindarlara ve başörtülülere sözlü ve fiili saldırıların arttığını ifade ederek, bu tavır içindekileri aklı selime, başkalarının fikrine, siyasi görüşüne ve giyimine saygılı ve hoşgörülü olmaya çağırdı.

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        Kerkük'te yaşanan olayları yakından takip ettiğini aktaran Destici, bölgede, barışın, huzurun ve istikrarın sürmesinin Türkiye'nin güvenliğini birinci dereceden ilgilendirdiğini söyledi.

        Kerkük, Irak ve Suriye'de Türkmenlerin varlık ve güvenliklerinin hiçbir tartışma kabul edilemeyecek şekilde, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Destici, "Her ne sebeple her ne endişeyle olursa olsun, Kerkük'te bir etnik temizlik rüyası görenler, uyandıklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin namlusunu burunlarının ucunda göreceklerini hiç unutmasınlar. Herkes her kötülüğü hayal edebilir. Ancak bunun çok ağır bir bedeli olacağını herkese hatırlatıyorum." diye konuştu.

        Ekim ayı içerisinde Olağan Büyük Kurultay'ın gerçekleştirileceğini aktaran Destici, kurultayda teşkilat kadrolarını yeni isimlerle de güçlendireceklerini, kadın ve genç sayısını artırmak istediklerini söyledi.

        Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Destici, 2019 yerel seçimlerinde BBP olarak seçim çevrelerinin sadece dörtte birinde aday gösterdiklerini ve yüzde 1,9 oy aldıklarını aktardı.

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        Destici, Cumhur İttifakı hassasiyetiyle büyükşehirler başta olmak üzere bir kaç şehir dışında aday çıkarmadıklarını, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oylarının yakın olduğu ilçelerde de aynı şekilde hareket ettiklerini anlattı.

        "CUMHUR İTTİFAKI'NIN RUHUNA SADIĞIZ"

        Doğuda da "HDP kazanmasın" hassasiyetiyle pek çok yerde aday çıkarmadıklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:

        "Şimdi önümüzdeki seçimlerle ilgili hazırlığımız ve gayretimiz şudur. Biz bütün seçim çevrelerinde büyükşehir, il, ilçe, belde, aynen genel seçimlerde olduğu gibi adaylarımızı hazırlıyoruz ve inşallah kendi adımız, logomuz ve adaylarımızla sahada olacağız. Tabii Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız. O ruh 15 Temmuz'da darbeye direnen ruhtur. Zaten Cumhur İttifakı 15 Temmuz darbe gecesi sokaklarda kurulmuştur. O ruh, devletin varlığını, ülkesinin bütünlüğünü, milletinin istiklalini ve istikbalini önceleyen ruhtur. Bu konuda da BBP olarak üzerimize düşen bir şey olursa elbette yaparız. Geçmişte nasıl yapmışsak bundan sonra da yaparız."

        Destici, geçen yerel seçimlerde sadece dörtte bir yerde aday göstermelerine rağmen 11 belediye, 300'ün üzerinde meclis üyesi ve onlarca il genel meclisi üyesi kazandıklarını aktararak, "Bu sefer inşallah kazanacağımız belediye sayısı 100'ün üzerinde olacaktır, kazanacağımız meclis üyesi sayısı 1000'in üzerinde olacaktır, kazanacağımız il genel meclisi üyesi sayısı da inşallah 100'ün üzerinde olacaktır, hedefimiz budur." diye konuştu.

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        #Mustafa Destici
        #BBP
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