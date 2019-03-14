Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı'programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

İşte Destici'nin açıklamalarından satır başları:

"BAZI PARTİLER ÖRTÜLÜ İTTİFAK YAPIYORLAR! BU ÇOK TEHLİKELİ"



Biz vatandaşlarımızın oylarına talibiz. O oylar niye oraya gittin. Bunun en büyük sebebi geçmişte PKK'nın muhatap alınmasıydı. Bunlar muhatap alırsa meşrulaşır. Burada konuşulacaksa o bölgedeki bütün siyasi partilerin önderleriyle konuşulması gerektiğini söyledik. Bazı siyasi partilerimiz örtülü ya da açık siyasi bölücülerle seçimlerde iş birliği yapıyorlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. İstanbul'u almak için veya başka bir yeri onlarla örtülü işbirliği yapanlar bir nevi vatana ihanet etmişlerdir. Listelerinde PKK sempatizanları var. Bu yolla siyasette meşrulaştırılıyorlar. Ben bunun ülkeye zarar getireceğini düşünüyorum ve o partileri uyarıyorum.



"MESELE YEREL SEÇİMLERDE İŞBİRLİĞİ DEĞİL BEKA MESELESİDİR"



Bizim Cumhur İttiakı'yla olan birlikteliğimiz 15 Temmuz darbesiyle başladı. 16 Nisan referandumunda sistem değişikliğine MHP ile BBP evet dedi. Bizi ittifakımız desteğiyle sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Baktığınızda her yerde ittifak yok. Mesele yerel seçimlerde işbirliği meselesi değil. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istikbali ve istikbali noktasında Cumhur İttifak'a bağlıyız.

"BBP 30 İLDE PATLAMA YAPACAK! 31 MART GECESİ BBP KONUŞULACAK"



Şu anda beldelerle birlikte 400'ün üstünde adayımız var. Hem oy anlamında en yüksek oyu alacağız Allah'ın izniyle. En çok belediye başkanlığını kazanacağız. Patlama yapacağımız iller var. Erzurum, Sakarya, Konya, Yozgat, Sivas'ta patlama yapacağız. Eskişehir, Ankara, Manisa'da patlama yapacağız. 20-30 ilde BBP patlama yapacak. 31 Mart akşamı bazıları hayret içinde kalacak. Sahada adaylarımız her türlü yokluğa rağmen inanılmaz bir şekilde çalışıyorlar.

"BU İTTİFAK YASASIYLA BİRLİKTE ADETA BARAJ KALKMIŞ OLDU



Türkiye iki partili sisteme gitmez. Barajı kaldırmadılar, ittifak yasasını getirdiler. Önümüzdeki günlerde seçime giren parti sayısı artacak. Bu ittifak yasasıyla birlikte adeta baraj kalkmış gibi oldu. Türkiye'de herkesin parti kurma özgürlüğünün olduğunu düşünüyorum. Dönemini tammalamışsa, tekrar hizmete talip olmak isterse, partisi aday göstermemişse gidip bir başka aday olabilir.

"SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE'DE BAZI ŞEYLERDE BELİRLEYİCİ OLACAK"



Yeni parti kurmanın kendine göre zorlukları var. Başarılı olunur mu, beklenti nedir, hedef nedir bilemiyorum. Biz onların dışındayız. Biz fikir ve misyon hareketiyiz. Fikrimizi yaşatabiliyor muyuz, inandığımızı söyleyebiliyor muyuz? Ülkemize, milletimize hizmet edebiliyor muyuz buna bakıyoruz. Yerel seçim sonuçları Türkiye'de bazı şeyler için belirleyici olacak. Türkiye'de siyasi istikrar ile ekonomik istikrar at başı gidiyor. Ayakları yere basmış bir ekonomimiz yok. Siyasi istikrar korunduğu sürece diğer seçime kadar böyle bir ihtiyaç olmaz. Siyasi istikrar bozulursa böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir.

"PARTİ SEÇMENLERİNİN BAZILARI SANDIĞA GİTMEYEBİLİR"



Yüzde 12-13 bir kararsız seçmen var. İttifakların seçime katılımı düşüreceğini düşünüyorum. Öyle seçmen var, kendi partisinden başka partiye oy vermez. İttifak yapan bütün partilerin seçmenlerin bazıları sandığa gitmeyebilir. Bu seçim çok sürprizlere açık seçim olacak. 2 ile 2, 4 etmeyecek mesela. 2 ile 2, 5 edebilecek.