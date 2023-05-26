Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

BBP Lideri Mustafa Destici'den Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklamalar. Destici, " BBP'ye müthiş bir teveccüh vardı. Ama maalesef sandıkta istediğimiz oranda oya dönüşmedi. Ama biz tohum saçtık. İnşallah tohumların topraktan filizlendiği, tahıla dönüştüğü, berekete dönüştüğü günleri de yaşayacağız" diye konuştu

BBP Lideri Mustafa Destici'den Habertürk'e açıklamalar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklamalar.

Destici'nin değerlendirmeleri şöyle:

Biz Cumhur İttifakı olarak 4 parti kendi liste, aday ve amblemimizle seçime katıldık. Cumhur İttifakımız Meclis'te çoğunluğu sağladı. Büyük Birlik Partilimiz Meclis'te temsil edilecek çoğunluğu sağlamadı. Oyumuzu yüzde 100 artırdık. Bizim şu andaki bütün motivasyonumuz Pazar günü yapılacak seçimler. Bu seçimlerin sonuçlarını Başkanlık Divanımızla değerlendirdik. Pazar günkü seçimleri geçirdikten sonra ondan sonraki hafta sonu geniş bir değerlendirmeyi yapacağız. Değerlendirme sonucu aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız. Şu andaki bütün motivasyonumuz 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci ayağı. İnşallah Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için elimizden geleni yapıyoruz.


"İNŞALLAH TOHUMLARIN FİLİZLENDİĞİ GÖNLERİ GÖRECEĞİZ"

Mutlaka bizim eksikliklerimiz, noksanlıklarımız da vardır. Seçim atmosferinin getirdiği şartlar da var. Hiç Hazine yardımı almadan kendi adaylarımızın, teşkilat mensuplarımızın aile rızklarından kestikleri yardımlarla siyaset yapıyoruz. BBP'ye müthiş bir teveccüh vardı. Ama maalesef sandıkta istediğimiz oranda oya dönüşmedi. Ama biz tohum saçtık. İnşallah tohumların topraktan filizlendiği, tahıla dönüştüğü, berekete dönüştüğü günleri de yaşayacağız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Terör örgütü öldüğünü duyurdu, canlı yakalandı
GÜNDEM Terör örgütü öldüğünü duyurdu, canlı yakalandı
2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM 2023 DGS başvuru tarihleri
Sosyal medyadan terör propagandası suçlamasıyla 11 kişi yakalandı
GÜNDEM Sosyal medyadan terör propagandası suçlamasıyla 11 ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Habertürk'te soruları yanıtladı
GÜNDEM "Seçmen denge ve denetlemeyi kuracak"
TCDD'den 2 il için ilaçlama uyarısı
GÜNDEM TCDD'den 2 il için ilaçlama uyarısı
Isparta'da hamile eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan sanığa müebbet hapis cezası verildi
GÜNDEM Hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2023, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
GÜNDEM 2023 Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
GÜNDEM Van-İran sınırındaki duvarın 96 kilometresi bitti
Elindeki tüfek ateş alınca hayatını kaybetti
GÜNDEM Elindeki tüfek ateş alınca hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.