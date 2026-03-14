Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.092,93 %-1,45
        DOLAR 44,1951 %0,12
        EURO 50,4914 %-0,74
        GRAM ALTIN 7.136,03 %-0,98
        FAİZ 39,82 %1,35
        GÜMÜŞ GRAM 114,59 %-3,69
        BITCOIN 70.618,00 %-1,04
        GBP/TRY 58,5116 %-0,79
        EUR/USD 1,1417 %-0,83
        BRENT 103,14 %2,67
        ÇEYREK ALTIN 11.667,40 %-0,98
        Haberler Ekonomi Para BDDK iki yatırım bankasının kuruluş iznini iptal etti - Para Haberleri

        BDDK iki yatırım bankasının kuruluş iznini iptal etti

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SLM Yatırım Bankası AŞ ve Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş iznini iptal etti

        Giriş: 14.03.2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BDDK tarafından hazırlanan iki farklı Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Kararlara göre, SLM Yatırım Bankası AŞ ve Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izni iptal edildi.

        SLM Yatırım Bankası AŞ'ye yönelik kararda şu ifadelere yer verildi:

        "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 11'inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

        Asır Yatırım Bankası AŞ'nin de incelemeler sonucunda kuruluş izninin iptaline yönelik şunlar kaydedildi:

        "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11'inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

