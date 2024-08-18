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        Haberler Dünyadan Bebe Rexha ana dilini konuştuğu için uçağa alınmadığını iddia etti - magazin haberleri

        Bebe Rexha ana dilini konuştuğu için uçağa alınmadığını iddia etti

        Bebe Rexha, ana dili olan Arnavutçayı konuştuğu için bir havaalanı güvenlik görevlisi tarafından tehdit edildiğini gözyaşları içinde anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:11
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        Arnavut asıllı Amerikalı şarkıcı Bebe Rexha, Arnavutça konuştuğu için bir havaalanı güvenlik görevlisi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Başına gelenleri sosyal medyadan gözyaşları içinde anlatan şarkıcı, "Güvenlik görevlisinin Arnavut olduğunu düşündüğüm için konuştum ve tehdit edildim. Biletimi nereden alacağımı sormak için onunla Arnavutça konuştum ve şimdi de beni uçuştan men ediyor” dedi.

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        Dün Instagram'da paylaştığı videoda, havaalanında ağlarken görülen Rexha, "Arnavut olduğum için bunun bir nefret suçu olduğuna inanıyorum. Adını almama izin vermedi. Olduğundan daha güçlü göründüğünü hissettirmek için beni psikolojik olarak taciz etmeye devam etti" dedi.

        Uçak firmasında çalışan kadınlardan hiçbirinin müdahale etmediğini veya bir şey söylemediğini anlatan Rexha'nın paylaşımının ardından hayranları sosyal medyadan harekete geçti.

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        Şarkıcının hayranları tarafından, uçak şirketine "Bebe Rexha'yı Arnavutça konuştuğu için tehdit eden erkek memuru araştırın, kameralarınızı kontrol edin" şeklinde çağrılar yapıldı.

        34 yaşındaki şarkıcı, kısa bir süre önce müzik endüstrisindeki hayal kırıklıklarını sosyal medyada dile getirmişti. Rexha, yıllardır susturulduğunu ve baltalandığını söylemişti.

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        “Hayal kırıklığına uğradım" diyen şarkıcı, “Uzun zamandır çok sessizdim. İnsanların sürekli olarak bunları gündeme getirmesine ve çok açık olmasına rağmen işaretleri göremedim" ifadesini kullanmıştı.

        Rexha, takipçilerine her şeyin değişmesi gerektiğini, aksi takdirde yakında tüm gerçekleri söyleyeceğini ve bunun da sektörün büyük bir kısmını çökerteceğini belirtmişti.

        #Bebe Rexha
        #arnavut
        #UÇAK
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