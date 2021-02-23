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HaberlerGündem3. SayfaBebeği doğdu, korona hastası anne öldü
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Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtulamadı

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve 6 aylık bebeği sezaryenle alınan genç kadın, hayatını kaybetti. "Yamaç" adı verilen bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor

Bebeği doğdu, korona hastası anne öldü
İHA

Amasya'da koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hamile kadın, bebeğinin sezaryenle alınması sonrası hayatını kaybetti.

Duygu Abacı Arslan, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçen ay Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlaç tedavisine başlanması için 6 aylık hamile olan 25 yaşındaki Arslan'ın bebeği sezaryenle alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Çorum'daki bir hastaneye sevk edilen anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geride kucağına bile alamayıp koklayamadığı 'Yamaç' adı verilen oğlunu ve bir buçuk yıl önce evlendiği acılı eşini bırakan talihsiz kadın, Memüdede Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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