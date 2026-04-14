        Haberler Gündem Güncel Bebeğini çöpe atmıştı! Cani anne hakim karşısında | Son dakika haberleri

        18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Kordon bağının vücudumdan nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum

        Kocaeli İzmit'te 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemede, "Kordon bağının vücudumdan nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 23:13 Güncelleme:
        Bebeğini çöpe atmıştı! Cani anne hakim karşısında

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yıl önce çöpte ölü bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi olduğu DNA ve parmak izi incelemesiyle belirlenen tutuklu sanık Emine Nilay Özkan (41), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış hapsi cezasıyla yargılanan Özkan, savunmasında, “Kordon bağının vücudumdan nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum. Bebeğe dokunduğumda kaskatıydı” dedi.

        27 Mayıs 2007'de İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde çöpte yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı’nda defnedildi. Otopsi raporunda bebeğin, boynuna 3 kez dolanan kordon bağı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken, soruşturma kapsamında olay, faili meçhul olarak kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılında dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile Emine Nilay Özkan’ın parmak izi eşleşti. Soruşturma kapsamında, Özkan'dan alınan DNA örneği bebekle eşleşti; Özkan'ın, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan Özkan, 19 Kasım 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İnşaat sektöründe proje ve mali yönetim danışmanlığı yapan şirket sahibi Emine Nilay Özkan’ın çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek ve odalarda da aktif görev aldığı öğrenildi.

        LAVABODA DÜŞÜK YAPTI

        Özkan, emniyetteki ifadesinde olay tarihinde yalnız yaşadığını, fazla alkol aldığını, hamileliğini kimseyle paylaşmadığını belirterek, kanama sonrası lavaboda düşük yaptığını, bebeğin nefes almadığını düşündüğü için panikle kutuya koyup çöpe attığını, yıllardır da bu olayın vicdani yükünü taşıdığını söyledi.

        "KORDON BAĞININ VÜCUDUMDAN NASIL AYRILDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, ‘altsoydan birine, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emine Nilay Özkan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Emine Nilay Özkan, “Olay tarihlerde psikolojik sorunlarım vardı. Olayı net hatırlayamıyorum. Hamile olduğumun farkında değildim. Karnımda şişkinlik yoktu. Vücudumda değişkenlik yoktu. Olay günü şiddetli bir ağrıyla tuvalete gittim. Çok fazla kan vardı. Kanı görünce fenalaşıyorum. Bebeğin kafasını gördüm. Korkuyordum, ne olduğunu anlayamadığım bir durum gelişti. Kordon bağının vücudumdan nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum. Bebeğe dokunduğumda kaskatıydı. Bayıldığımı hatırlıyorum. Ayıldığımda bebek kucağımda ve kaskatıydı. Kordonun nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bebek ağlamayınca sırtına vurdum. Olay esnasında alkollü olabilirim, net hatırlamıyorum” diyerek kendisini savundu.

        "FİZİKİ OLARAK DEĞİŞİM YAŞAMADI"

        Olayın yaşandığı dönemde Emine Nilay Özkan’ın komşusu tanık C.T., “Özkan o zamanlarda hamile gibi görünmüyordu. Karnında şişlik yoktu, mevcut kilosunu koruyordu dedi. Emine Nilay Özkan’ın olay zamanı beraber yaşadığı halası tanık E.Ö. ise, “Yeğenim mide bulantısı yaşamıyordu, canı bir şeyler çekmiyordu. Fiziki olarak değişim yaşamadı” şekillinde konuştu. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

