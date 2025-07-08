Bebekler için geliştirilen ilk sıtma ilacı onay aldı

Geliştirilen ilaç, Swissmedic testlerinden geçerek bebek ve küçük çocukların tedavilerinde kullanımı onaylanan ilk sıtma ilacı oldu.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, yeni sıtma ilacıyla eski tedavilerde bebeklerde görülen doz aşımı tehlikesine çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis tarafından geliştirilen ilacın birkaç hafta içinde sıtma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerde kar amacı gütmeden kullanıma sunulması planlanıyor.

Swissmedic'in internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu ilacın diğer ülkelerde de onay sürecini tamamlamasının ardından piyasaya sürüleceği belirtildi.

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İlacın değerlendirme ve denemelerine katılan Afrika ülkeleri Burkina Faso, Fildişi Sahili, Kenya, Malavi, Mozambik, Nijerya, Tanzanya ve Uganda'nın, ilacın ilk dağıtılacağı ülkeler arasında olması öngörülüyor.

"Coartem Baby" ya da "Riamet Baby" adıyla bilinen ilaç, Novartis ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sıtma İlaçları Girişimi (MMV) ile işbirliği içinde geliştirildi.

Eski tedavilerin aksine dozajı söz konusu grup için tasarlanmış yeni ilaç, 5 kilogramdan hafif çocuklar ve bebekler için güvenli kabul ediliyor.