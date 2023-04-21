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Bebekler neden kundaklanır ve bunu yapmak sağlıklı mıdır?

Bebekleri kundaklamak, çok eski zamanlardan beri uygulanan bir yöntemdir. Kundak, bebeğe ana rahmini anımsatır ve daha iyi bir şekilde uyumasını sağlar. Kundaklamak, sağlıklı bir yöntem olsa da ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalar da vardır.

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  • Bebekler neden kundaklanır? Kundaklamanın yararları, zararları ve riskleri nelerdir?

    Bebekler, ana rahmini anımsattığı için kundaklanır. Bebeğin etrafına sıkıca sarılan battaniye ona, ana rahmini hatırlatacağı için bebeği sakinleştirir ve kaliteli bir şekilde uyumasını sağlar.

    Bazı ebeveynler, yenidoğan bebeklerini kundaklamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor, bazıları ise bu fikre tamamen karşı. Ancak bebekleri kundaklamak tamamen sağlıklı ve çok eski zamanlardan beri yapılan bir uygulama. Burada, dikkat edilmesi gereken husus; kundaklamanın doğru şekilde yapılması.  
  • Bebekler neden kundaklanır? Kundaklamanın yararları, zararları ve riskleri nelerdir?

    Öncelikle, kundaklanan bebekler kesinlikle sırt üstü yatırılmalıdır ve bebeğin gece boyu hareket etmeyeceğinden emin olunmalıdır. Kundaktaki bebeğin hareket etmesi, boğulma ile sonuçlanabilir. 

    Peki, bebeğinizi ne zaman kundaklamayı bırakmalısınız? Bunun kesin bir yaş sınırı yok. Bebek dönme ve hareket etme belirtileri gösterdiğinde kesinlikle kundak bırakılmalıdır. Bu, bazı bebekler için 2 ayken bazıları için daha fazla olabilir.
  • Bebekler neden kundaklanır? Kundaklamanın yararları, zararları ve riskleri nelerdir?

    BEBEKLERİ KUNDAKLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

    Bebeğinizi kundaklarken, beşikte fazla battaniye bulundurmayın. Henüz kullanılmamış kundak battaniyesi de dâhil olmak üzere gereksiz bir battaniye bebeğinizin yüzünü kapatabilir ve boğulma riskini artırabilir.
  • Bebekler neden kundaklanır? Kundaklamanın yararları, zararları ve riskleri nelerdir?

    Bununla beraber, kundağın bebeğin göğsüne ve ciğerlerine çok fazla baskı uygulayabilecek şekilde yapılmaması gerekir. Ayrıca, kundaklanan bebeklerin kendi beşiğinde yatması daha güvenlidir, ebeveynler bu dönemde çocuklarını kendi yatağına almamalıdır.
  • Bebekler neden kundaklanır? Kundaklamanın yararları, zararları ve riskleri nelerdir?

    Kundaklamanın bazı riskleri de vardır. Kundaklama, bebeğin uyarılmasını azaltabilir, böylece uyanmaları zorlaşır. Bu nedenle kundaklama yeni, uykusuz ebeveynlere çok çekici gelebilir ancak bu durum Ani Bebek Ölüm Sendromunun nedenlerinden biri olabilir.

    Kaynak: Healthy Children

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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