Bebekler, ana rahmini anımsattığı için kundaklanır. Bebeğin etrafına sıkıca sarılan battaniye ona, ana rahmini hatırlatacağı için bebeği sakinleştirir ve kaliteli bir şekilde uyumasını sağlar.

Bazı ebeveynler, yenidoğan bebeklerini kundaklamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor, bazıları ise bu fikre tamamen karşı. Ancak bebekleri kundaklamak tamamen sağlıklı ve çok eski zamanlardan beri yapılan bir uygulama. Burada, dikkat edilmesi gereken husus; kundaklamanın doğru şekilde yapılması.