21 ilçede elektrik kesintisi: 7 Nisan Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 7 Nisan Salı günü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta kesilecek? İşte 7 Nisan 2026 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...
Arıza sorgulama sayfasına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. İstanbulda bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 7 Nisan 2026 Salı günü 21 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 7 Nisan 2026 Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında 21 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beyoğlu
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Zeytinburnu
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
