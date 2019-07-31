Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen adaylar için başvuruları bugün sona eriyor. Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Bedelli askerlik başvuru kuraları ise 2020 Ocak ayında yapılacak. İşte Bedelli askerlik başvuru ve kuralarına dair detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır. İki veya üç yıllık meslek yüksekokulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracaktır. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecektir.

BEDELLİ ASKERLİK KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

2019 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.