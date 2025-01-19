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        Haberler Bilgi Gündem BEDELLİ ASKERLİK E-DEVLET SORGULA: 2025 MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Yeni yılda bedelli askerlik statüsündeki kişiler için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, celp ve sevk tarihlerini öğrenmek üzere sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı duyurunun ardından e-Devlet üzerinden sınıflandırma sonuçlarına kolayca erişilebilecek. Bu yılın ilk celp dönemine dahil olacak yükümlüler, belirlenen askerlik yerlerini öğrenerek hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:20
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        Ocak ayında bedelli askerlik süreciyle ilgili detaylar belli oluyor. Başvuru sürecini tamamlayan yükümlüler, sevk tarihleri ve askerlik yerlerini öğrenmek için gözlerini açıklama tarihine çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bedelli askerlik kapsamındaki adaylar, sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte celp dönemine hazırlanacak. İşte bedelli askerlik yerleri sorgulama hakkında güncel bilgiler...

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        BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

        2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

        Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.

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        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet sistemi ya da askerlik şubelerinden kolaylıkla öğrenebilecek. e-Devlet sisteminden bakacak olan vatandaşların MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranına tıklamaları gerekiyor.

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        2025 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        02 Şubat 2025

        01 Mart 2025

        03 Nisan 2025

        08 Mayıs 2025

        12 Haziran 2025

        10 Temmuz 2025

        07 Ağustos 2025

        04 Eylül 2025

        07 Ekim 2025

        06 Kasım 2025

        04 Aralık 2025

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