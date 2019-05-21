Bedelli askerlik sistemi günün en çok merak edilen konularından biri olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemini ve bedelli askerlik ücreti ile ilgili detayları kamuoyuna duyurmuştu. Vatani görevini tamamlamak isteyen vatandaşlar tek tip askerlik sisteminin yasalaşmasını beklerken bedelli askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediyor. İşte bedelli askerlik ile ilgili ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sisteminin getireceği bir diğer düzenleme ise kalıcı bedelli askerlik düzenlemesi… Söz konusu düzenleme ile birlikte yaş farkı gözetmeksizin isteyen her Türk genci bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilecek. Tüm askerler için geçerli olan 1 aylık zorunlu eğitim bedelli askerler için de geçerli olacak.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR 2019

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.

BEDELLİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminde önce yasalaşacağını söyledi. Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını ifade etti.