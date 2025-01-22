Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.